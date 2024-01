J Christ, nel video Lil Nas X apre i cancelli del paradiso

L'artista, per la prima volta, ha interamente diretto un suo video. Un video in cui il confine tra sacro e profano viene scavalcato, più e più volte

J Christ è il primo singolo di Lil Nas X dopo Montero, uscito ormai due anni fa. E non si può certo dire che non sia un ritorno in grande stile. Del resto, era intuibile. L'immagine di se stesso crocefisso, con la scritta "Il mio nuovo singolo è dedicato all'uomo che fece il più grande comeback di sempre", preannunciava sorprese. Anche se, Lil Nas X nei panni di Noé, va probabilmente oltre ogni immaginazione.

Il video di J Christ

Cosa vediamo in J Christ? La porta del paradiso, innanzitutto. Una lunghissima scala piena di sosia. C'è la sosia di Taylor Swift e quella di Mariah Carey, il sosia di Kanye West e quello di Obama. E poi l'inferno, e l'inferno che incontra il paradiso. Il bianco e il rosso che si susseguono e s'incastrano, rompendo le barriere, invadendo confini. C'è persino spazio per una partita di basket, tra il Bene e il Male. Per finire con Nas nei panni di Noé, impegnato a costruire un'arca per salpare dopo il diluvio. Impossibile non avere reazioni, davanti al video di J Christ. E, in effetti, le critiche non sono mancate. C'erano state dopo la foto della crocefissione, e dopo la finta lettera d'ammissione di Lil Nas X al college cristiano Liberty University. Ci sono state ora, con quell'iconografia religiosa così marcata che, secondo alcuni, manca di rispetto al Cristianesimo. Il rapper, però, non ci sta. "L'immagine di Gesù è stata utilizzata nel corso della storia nell’arte di tutto il mondo. Non mi sto prendendo gioco di nulla", ha scritto su X. Per poi invitare a smetterla, di voler custodire una religione che c'era ben prima che noi nascessimo.