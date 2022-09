New York Fashion Week, Lil Nas X debutta in passerella per Coach

Le passerelle della New York Fashion Week sono un mondo completamente diverso rispetto a quello della moda europea. Parigi, Milano, Londra e tutte le altre principali piazze del fashion europeo si caratterizzano per uno stile orientato a un certo pubblico, che in gran parte differisce da quello che orienta le sue attenzioni al panorama americano. È anche in quest’ottica che dev’essere letta la sfilata di Coach , uno dei principali brand della moda in America, che per l’occasione ha scelto un testimonial d’eccezione, Lil Nas X , rapper che ha conquistato svariati dischi di platino e che per la prima volta ha calcato le passerelle in veste di modello. Il successo della sfilata è stato straordinario per il brand americano, che ancora una volta conferma l’orientamento verso la generazione dei teens, dei giovanissimi statunitensi, alla costante ricerca di nuovi stimoli e novità, anche per il loro guardaroba.

Lil Nas X protagonista della passerella Coach

La passione per la moda da parte di Lil Nas X è argomento ben noto. Il rapper è diventato un’icona di stile per moltissimi fan, che da anni cercano di imitare il suo inconfondibile look, ben riconoscibile e sempre fonte di ispirazione. “È stato divertente sfilare per la prima volta in assoluto”, ha dichiarato Lil Nas X al termine dell’evento, dimostrando grande entusiasmo per questa esperienza. Anche se per lui si tratta della prima sfilata in assoluto, Lil Nas X collabora con Coach ormai da diverso tempo e tra le due parti si è instaurata grande stima reciproca, tanto che per lui il brand ha disegnato i look del tour Long live Montero, appena cominciato. Una collaborazione che entusiasma sia il rapper che il brand ma che trova ampi consensi anche tra i fan di Lil Nas X: “Sono entusiasta di essere il volto di Coach, una maison che crede in molti dei miei stessi valori”. E la stima reciproca è talmente grande che è stato il rapper a chiudere la sfilata, indossando un ensamble in pelle nera, sandali e borsa a contrasto.