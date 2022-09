New York Fashion Week, per Tommy Hilfiger sfila Lila Moss

Riflettori puntati sulla New York Fashion Week, dove i brand più importanti al mondo stanno raccontando le loro idee di look per la prossima primavera/estate. Tra questi anche Tommy Hilfiger , che per la sua passerella ha scelto come modella, tra le altre, anche la figlia di Kate Moss, Lila .

Lila Moss per Tommy Hilfiger

Lila Moss, 19 anni, ha sfilato per il celebre marchio americano, sfoggiando un abito/polo a righe sulla passerella del teatro Skyline Drive-In di Brooklyn. Interessanti gli accessori: guanti in pelle nera, stivali neri e collant trasparenti con monogramma TH, pronti a diventare uno dei must have della prossima stagione. Lila Moss non è stato l'unico grande nome a sfilare in passerella: Tommy Hilfiger ha anche arruolato top model del calibro di Winnie Harlow, Ashley Graham e Julia Fox. Tra il pubblico, immancabile mamma Kate Moss, che sfilò per il marchio nel 1996 durante la London Fashion Week. La celebre top model era seduta in prima fila accanto a Shawn Mendes, Travis Barker e Kourtney Kardashian. Tutti con l'ombrello, causa pioggia. Una sfilata unica, visto che il brand ha presentato la linea contemporaneamente con un evento virtuale nel metaverso. In passerella, Tommy Hilfiger ha presentato la collezione Factory primavera/estate 2023, dominata dallo stile collegiale, tipico del brand e vera tendenza di questo periodo. Maxi righe colorate e kilt sono stati associati ad elementi fetish come stivaloni, guanti in pelle e frustini. Lo spettacolo si è concluso con un'esibizione a sorpresa: il modello Alton Mason, dopo la sua ultima passeggiata, si è fermato da Travis Barker e lo ha portato sul palco. Il batterista ha così offerto al pubblico un set dal vivo mentre le modelle continuavano a sfilare sulla passerella.