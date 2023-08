Funerali Sinéad O'Connor, migliaia di persone in corteo a Bray. FOTO

Nella cittadina irlandese, in cui la cantante aveva vissuto per 15 anni, si sono raccolte migliaia di persone per accompagnare il feretro fino al luogo della sepoltura. Poi la cerimonia in forma privata. Presente anche Bob Geldof. L’artista è stata trovata senza vita due settimane fa nella sua abitazione londinese. “Grazie di averci compreso e di averci risposto”, recita uno dei biglietti lasciati davanti alla casa di famiglia