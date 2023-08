In Irlanda è apparsa un'enorme scritta in ricordo di Sinead O'Connor

Continuano gli omaggi a Sinéad O'Connor , la cantante irlandese ritrovata morta a Londra lo scorso 26 luglio, da parte dei fan di tutto il mondo, specie quelli del Regno Unito che l'hanno amata per primi. In vista dell 'ultimo saluto alla cinquantaseienne, che si terrà martedì 8 agosto a Bray , cittadina a nord della contea di Wicklow a venti chilometri a sud di Dublino, è apparsa una scritta che testimonia l'affetto degli irlandesi per quella che è stata una delle artiste più rappresentative della sua generazione. L'installazione, visibile solo dall'alto, veicola un messaggio schietto: “ÉIRE SINÉAD” col simbolo di un cuore tra le due parole. “ L'Irlanda ama Sinéad ”. Il tributo, visibile in un video su Instagram, ha fatto già il giro dei social.

Semplice e toccante, l'omaggio a Sinéad O'Connor spuntato il 6 agosto sulle colline di Bray appare ancora più commovente nel contesto del verde e delle scogliere che hanno accolto la cantautrice per quindici anni della sua vita. Sinéad O'Connor amava la pace e la vivacità della cittadina balneare di Bray e lì, nella contea di Wicklow, riposerà in pace dopo la cerimonia funebre di martedì 8 agosto cui seguirà un corteo pubblico che sarà l'occasione per gli amici e per i fan di porgere l'estremo saluto all'icona della musica pop e rock. Prima della sepoltura, che avverrà in forma privata, il corteo percorrerà il lungomare di Bray, attraversando Strand Road da un capo all'altro. La commozione è ancora tanta, come provano i commenti spuntati sotto ai post della pagina Instagram di The Tenth Man , l 'agenzia creativa di Dublino che ha realizzato foto e immagini video del tributo alla O'Connor che è visibile solo dall'alto . Ogni lettera della scritta è alta infatti ben nove metri.

Gli omaggi alla cantante



The Tenth Man, l'agenzia che ha realizzato la scritta gigante in memoria di Sinéad O'Connor in collaborazione con Mack Signs, specialista di insegne e murales, ha motivato il gesto spiegando che è frutto dell'amore degli irlandesi per la cantante. La scritta, che sorge non lontano da dove O'Connor aveva una proprietà, si trova in un punto segnalato per i piloti in navigazione fin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. I creativi hanno pensato a un tributo essenziale perché già tanto è stato detto e scritto sulla cantante e sulle disgrazie che hanno attraversato la sua esistenza tormentata.

La scritta, creata in plastica riciclata, sarà rimossa ma per ora è un simbolo per tutti coloro che hanno ammirato la voce di Nothing Compares 2 U. La scorsa settimana anche la città di Dublino aveva onorato la cantante con un omaggio proiettato sul ponte Samuel Beckett sul quale di notte erano apparse le parole della celebre hit scritta da Prince.