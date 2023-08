Uno dei pezzi pregiati all’asta è per esempio il pianoforte nero Yamaha di Mercury, stimato tra 2 e 3 milioni di sterline (da 2,5 a 3,8 milioni di dollari), su cui ha composto Bohemian Rhapsody dei Queen nel 1975

Freddie Mercury, da Bohemian Rhapsody a The show must go on: le sue canzoni simbolo. VIDEO