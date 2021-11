Freddie Mercury: i celebri duetti della star dei Queen

Freddie Mercury e Michael Jackson

Freddie Mercury collaborò per ben tre volte con la pop star Michael Jackson. Erano gli anni Ottanta e i due artisti erano all’apice della loro carriera. Dalla loro collaborazione nascono i brani There Must Be More to Life Than This, State of Shock e Victory. Si tratta di canzoni che però ebbero percorsi molto travagliati. C’è chi racconta del fastidio provato da Mercury per la presenza - imposta da Jacko - di un cucciolo di lama nello studio di registrazione e chi invece dell’insofferenza di Michael verso l’abuso di droghe da parte del cantautore originario di Zanzibar. “Non siamo mai rimasti tutti e due nello stesso Paese il tempo sufficiente a finire il lavoro”, ha tagliato corto Mercury in An intimate biography. La canzone There Must Be More to Life Than This, inizialmente doveva inclusa nell'album dei Queen Hot Space ma venne scartata. Ripresa da Mercury e pensata come duetto con Jackson, finì nel suo disco solista Mr. Bad Guy, del 1985, ma senza le parti vocali di Jacko. La versione completa con le parti vocali di entrambi venne pubblicata solo nel 2014 nella raccolta Queen Forever. La canzone State of Shock, fu invece registrata dai due tra il 1981 e il 1983 ma rimase allo stadio di demo. Non potendo essere ultimato a causa degli impegni di Mercury, il brano fu allora registrato da Jackson insieme a Mick Jagger e al gruppo The Jacksons. Uscì quindi nel 1984 nell'album Victory. Proprio questo disco doveva contenere anche la canzone omonima, sempre frutto della collaborazione Mercury-Jackson ma questo brano rimase inedito e non video mai la luce.