4/14 ©Getty

Arriva seconda a Miss Vicenza, prende parte a Miss Grand Prix Veneto, vince i titoli di Miss Antenna 3 e di Model Girl. Nella foto la vediamo sul red carpet di "One Nation One King (Un Peuple Et Son Roi)" a Venezia 2018.

Sanremo 2022, in attesa della scaletta della prima serata ecco ospiti e cantanti in gara