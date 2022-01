Sanremo 2022, Fiorello e l'omaggio a Mike Bongiorno

"Due amici si rincontrano a Sanremo": queste le parole della didascalia a corredo della foto di un Rosario Fiorello in tenuta da runner, per 'un'alba da campioni', che si mette in posa, a Sanremo, accanto alla statua in bronzo del grande presentatore e amico Mike Bongiorno. Il siciliano, in pantaloncini corti e scarpe da tennis, braccia conserte appoggiato su Mike; quest'ultimo nella classica posa col braccio largo e alzato quasi a esclamare, ancora una volta e senza tempo, il suo leggendario "Allegria". A postare la foto, sulla propria pagine Twitter, è Federico Taddia, che rende conto della presenza, nella città del festival della canzone italiana, dello showman 61enne Rosario Fiorello.



