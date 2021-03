30/32 Immagine tratta dal profilo Instagram @dojacat

Doja Cat, seconda nomination per l’artista e il suo “Hot Pink” che sta riscuotendo un buon successo in giro per il mondo e ha portato la cantante ad essere nella rosa dei favoriti per i Grammy 2021. Miglior artista esordiente (Best New Artist).

L'account Instagram ufficiale di Doja Cat