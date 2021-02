Billie Eilish: un evento mondiale per l'uscita del film documentario

La pop star statunitense si esibirà in streaming e racconterà - insieme al regista del film, R.J. Cutler - il progetto e l’idea da cui è nato l’attesissimo docu, in uscita su Apple TV giovedì 25 febbraio. Anche l’evento che vedrà protagonista la cantante andrà in onda sulla piattaforma, in Italia secondo il fuso orario alle 3 di notte del 25 febbraio

Il conto alla rovescia per l’uscita dell’attesissimo docu-film Billie Eilish: The World's a Little Blurry è incominciato, anzi: già avviato da tempo. Il documentario che racconta l’ascesa e il boom del successo della cantante andrà in onda in streaming giovedì 25 febbraio su Apple TV.

Per ingannare l’attesa, Billie Eilish ci farà compagnia poco prima della messa in onda con un evento mondiale anch’esso in streaming.

L’ugola d’oro di Bad guy si esibirà, alternando i momenti musicali con uno storytelling attraverso cui spiegherà com’è nato il progetto del docu e qual è stata l’idea da cui tutto si è sviluppato. Oltre a lei, parlerà della pellicola in uscita anche R.J. Cutler, il regista che l’ha diretta. L’evento verrà trasmesso alle 3 di notte del 25 febbraio (ora italiana) su Apple TV, su Apple Music e sul canale YouTube ufficiale di Billie Eilish.

Il documentario su Billie Eilish

Si intitola Billie Eilish: The World's a Little Blurry ed è il documentario che precede la pubblicazione del nuovo disco dell’artista, la seconda attesissima sua fatica discografica in studio.

Il docu-film narra le due facce della medaglia della vita di Billie, ossia la vita pubblica e quella privata che si alternano, si confondono e si mescolano come succede a tutti i divi diventati tali. Verrà ripercorsa la storia della realizzazione dell'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, il suo primo disco in studio che nel 2019 ha lanciato la sua a dir poco rosea carriera, consacrandola a nome scritto a caratteri cubitali nel capitolo di storia del pop.

Tra i protagonisti del film ci saranno anche la madre Maggie Baird, il padre Patrick O'Connell e il fratello Finneas O'Connell (anche lui cantautore nonché fonte di ispirazione per molte canzoni con cui la sorella ha scalato le classifiche mondiali).

Le nomination ai Grammy Awards di Billie Eilish

La cerimonia di consegna dei Grammy Awards si terrà il 14 marzo presso lo Staples Center di Los Angeles quindi dovremo aspettare ancora un po’ per scoprire se la Eilish si porterà a casa dei premi e, se sì, quanti e quali. L'ultimo singolo di Billie Eilish è Lo Vas a Olvidar che la vede in feat con la star spagnola Rosalía. Il brano è stato rilasciato il 21 gennaio 2021 come parte dalla colonna sonora della serie televisiva Euphoria.