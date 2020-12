Billie Eilish: il trailer del documentario sulla sua vita

Dopo l’annuncio e un breve teaser pubblicato a settembre, arriva anche il trailer di “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, documentario sulla vita dell’artista vincitrice di cinque Grammy Awards. La pellicola sarà disponibile nei cinema e sulla piattaforma Apple TV Plus dal 26 febbraio 2021. “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” offre uno sguardo intimo e profondo sulla ragazza prodigio Billie Eilish (FOTO). L’occhio del pluripremiato regista R.J. Cutler la segue in tour, sul palco e in famiglia mentre il successo le sconvolge la vita durante la lavorazione e il lancio del suo album di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Prodotto da Apple Original Films, in collaborazione con Interscope Films, Darkroom, This Machine e Lighthouse Management & Media, la pellicola è diretto da R.J. Cutler e oltre a Billie Eilish, compaiono Finneas O’Connell, Maggie Baird e Patrick O’Connell.