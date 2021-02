Dua Lipa conquista il Time: la cover

Nelle scorse ore il magazine ha rivelato gli artisti della Time100 Next ( FOTO ), ovvero le personalità più influenti e popolari al mondo in questo momento. La lista ha immediatamente attirato la curiosità del pubblico, tra i nomi presenti troviamo quelli di Phoebe Bridgers, Lil Baby, Dua Lipa e Florence Pugh, quest’ultima impegnata sul set della pellicola Don’t Worry Darling con protagonista Harry Styles ( FOTO ) e la regia di Olivia Wilde .

Dua Lipa: il post su Instagram

Dopo i successi degli ultimi anni che l’hanno incoronata una delle stelle più scintillanti e popolari delle sette note, la voce di Be The One ha ora conquistato un nuovo traguardo.

La cantante ha ottenuto un prestigioso riconoscimento che si è andato a sommare alla lunga lista di premi vinti grazie a una carriera in costante ascesa e segnata da successi e milioni di copie vendute. Parallelamente al suo inserimento nella lista, Dua Lipa, classe 1995, ha posato anche per la cover di Time100 Next, come rivelato dalla stessa tramite un post suo profilo Instagram che conta più di sessanta milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, backstage, concerti e momenti di relax con gli affetti più cari.

La cantante (FOTO) si è detta onorata di tale servizio fotografico condividendo anche alcuni momenti del backstage. Il post ha fatto il pieno di like tanto da contarne al momento più di un milione.