Dua Lipa, pubblicato il nuovo brano We’re Good: il testo

Future Nostalgia: The Moonlight Edition è il titolo del nuovo progetto discografico della stella del pop , ovvero una riedizione del suo secondo album che da mesi sta dominando le classifiche a livello internazionale conquistando anche numerosi riconoscimenti, tra questi un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie sul suolo a stelle e strisce.

Siamo all'interno di una nave, per la precisione all’interno del ristorante in cui la cantante si sta esibendo sulle note del nuovo singolo tra cambi di outfit e commensali intenti a consumare i loro pasti.

We’re Good: il testo

Il singolo arriva dopo gli straordinari consensi raccolti dai più recenti brani che hanno conquistato le chart in ogni angolo del pianeta, tra questi Physical, Don't Start Now e Break My Heart.

Ecco il testo del nuovo singolo della popstar:

I’m on an island

Even when you’re close

Can’t take the silence

I’d rather be alone

I think it’s pretty plain and simple

We gave it all we could

It’s time I wave goodbye from the window

Let’s end this like we should and say we’re good

We’re not meant to be like sleeping and cocaine

So let’s at least agree to go our separate ways

Not gonna judge you when you’re with somebody else

As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself

Let’s end it like we should and say we’re good

No need to hide it

Go get what you want

This won’t be a burden if we both don’t hold a grudge

I think it’s pretty plain and simple

We gave it all we could

It’s time I wave goodbye from the window

Let’s end this like we should and say we’re good

We’re not meant to be like sleeping and cocaine

So let’s at least agree to go our separate ways

Not gonna judge you when you’re with somebody else

As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself

Let’s end it like we should and say we’re good

Now you’re holding this against me

Like I knew you would

I tried my best to make this easy

So don’t give me that look just say we’re good

We’re not meant to be like sleeping and cocaine

So let’s at least agree to go our separate ways

Not gonna judge you when you’re with somebody else

As long as you swear you won’t be pissed when I do it myself

Let’s end it like we should and say we’re good