Dua Lipa, pubblicata un'anteprima del video di We're Good

Dopo lo straordinario successo ottenuto con l’ultimo disco, la cantante si prepara a scalare nuovamente le classifiche a livello internazionale. We’re Good è il primo brano estratto da Future Nostalgia: The Moonlight Edition, riedizione del suo secondo album in studio.

Dua Lipa: i successi

L’esplosione mediatica della popstar arriva con il singolo Be The One che la porta velocemente in vetta alle chart di tutto il mondo, il successo straordinario ottenuto con il brano la rende anche una delle artiste più promettenti della scena discografica internazionale e i singoli estratti successivamente dall’album Dua Lipa non possano far altro che confermare il suo straordinario talento.

Dua Lipa conquista anche grandi consensi da parte della critica, tra i traguardi raggiunti spiccano due trionfi alla sessantunesima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Best New Artist e Best Dance Recording, quest’ultima vittoria conquistata con Electricity in collaborazione Silk City, duo formato da Diplo e Mark Ronson.