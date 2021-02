Dua Lipa, rivelata la data di uscita del nuovo album

Dua Lipa e lo stile

approfondimento

Dua Lipa: nuovo look per la cantante

Le prime immagini della nuova edizione di “Future Nostalgia” permettono di dare un'occhiata anche ai look sfoggiati da Dua Lipa per questo nuovo album. Non mancano reminiscenze anni '80 e '90. "Mi stavo chiedendo chi sarebbe stata perfetta per Ludovic de Saint Sernin e Dua Lipa è stata la prima a venirmi in mente", ha spiegato a Vogue de Saint Sernin, parlando della collezione primavera/estate 2021 del suo omonimo marchio. Nella foto in cui la cantante ciondola su un'altalena a forma di luna, infatti, Dua indossa il reggiseno in pelle con occhielli firmato LDSS con pantaloni cargo in denim per un look in cui il femminile incontra il maschile e che secondo de Saint Sernin è emblematico dell'estetica sexy e senza genere del marchio.