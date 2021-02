Dua Lipa, il nuovo singolo è We're Good

Si sta per alzare il sipario sulla nuova era discografica della cantate che ha rivelato cover, data di uscita e titolo del singolo

Nei mesi scorsi la voce di New Rules ha parlato della distribuzione di nuova musica, ora la confermata è arrivata. Infatti, poche ore fa Dua Lipa ( FOTO ) ha svelato titolo, cover e data di uscita del singolo che si appresta a scalare le chart in ogni angolo del pianeta.

L’attesa è finalmente terminata. Future Nostalgia è il nuovo progetto della popstar che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo per talento, originalità e stile.

Dua Lipa ha svelato anche la cover ufficiale; l’annuncio ha immediatamente entusiasmato il pubblico tanto da contare al momenti più di 1.200.000 like e numerosi commenti.

Dua Lipa, in arrivo il nuovo album: l’annuncio su Instagram

Dua Lipa: il successo di Future Nostalgia

Future Nostalgia, distribuito il 27 marzo 2020, è uno dei lavori più popolari degli ultimi mesi. Il disco ha fatto centro nel cuore del pubblico conquistando anche la critica, infatti l’album ha ottenuto ben due prestigiose nomination ai Grammy Awards nelle categorie Album of the Year e Best Pop Vocal Album.

L’era discografica è stata aperta da Don’t Start Now che ha ottenuto tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America e due dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto rispettivamente più di tre milioni e oltre due milioni di copie.