Dua Lipa, in arrivo il nuovo album: l’annuncio su Instagram

Si sta per alzare il sipario sulla nuova era discografica della cantante che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo

Dall’esplosione mediatica con Be The One alla definitiva affermazione mondiale con New Rules fino al recente successo dell'album Future Nostalgia. La popstar, classe 1995, è pronta per un anno pieno di grandi successi, infatti poche ore fa la voce di Hotter Than Hell ha annunciato l’arrivo di un nuovo progetto discografico tramite uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram che conta oltre cinquantanove milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici, concerti e momenti di relax circondata dagli affetti più cari.

Dua Lipa: il messaggio su Instagram approfondimento Dua Lipa: nuovo look per la cantante Una stella sempre in maggior ascesa, Dua Lipa è tra le cantanti più brillanti, amate e popolari nel mondo delle sette note. Poco fa l'artista ha annunciato l’arrivo di un nuovo disco contenente i b-side di Future Nostalgia, questo il messaggio scritto nella didascalia del post: “I b-side stanno arrivando…”. L’annuncio ha subito entusiasmato il pubblico tanto da contare al momento più di due milioni di like, non ci sono notizie per quanto riguarda la data di uscita. Dua Lipa è reduce dal successo di Future Nostalgia, pubblicato il 27 marzo 2020 e certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre mezzo milione di copie.