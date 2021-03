Grammy Awards 2021, l'apertura sarà di Harry Styles

In seguito, Jack Sussman ha aggiunto: “Ci sarà un’ondata di musica che vi arriverà forte e prepotentemente come mai accaduto prima. Avremo Harry Styles, un artista incredibile, all’inizio dello show”.

Jack Sussman , Executive VP of specials, music and live events della CBS ha annunciato al magazine la presenza della voce di Adore You, classe 1994 , nella parte iniziale dello show: “Non vorrete perdervi l’inizio dello spettacolo”.

Harry Edward Styles , questo il nome all’anagrafe, non sarà l‘unico artista a esibirsi in una delle notte più attese nel mondo dello spettacolo.

Grammy Awards 2021: le nomination di Harry Styles

Inoltre, Harry Styles si presenterà ai nastri di partenza dei Grammy Awards 2021 con ben tre candidature. Infatti, il cantante ha ottenuto le nomination nelle categorie Best Pop Vocal Album per Fine Line, Best Pop Solo Performance per Watermelon Sugar e Best Music Video per Adore You.