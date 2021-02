Sanremo, via libera del Cts: festival senza spettatori all'Ariston

E' arrivato il parere positivo degli esperti del comitato tecnico scientifico al documento presentato dalla Rai che prevede il teatro vuoto e una serie di misure riorganizzative per ridurre le possibilità di diffusione del coronavirus. Amadeus, ospiti e cantanti saliranno singolarmente sul palco. Distanziamenti per i gruppi e per gli orchestrali Condividi:

Il Festival di Sanremo si farà, ma senza spettatori. Il via libera è arrivato dal Comitato tecnico scientifico. Gli esperti, secondo quanto si apprende, hanno approvato il protocollo presentato dalla Rai che prevede lo svolgimento dell'evento con l'Ariston vuoto e tutta una serie di misure riorganizzative del teatro per ridurre le possibilità di diffusione del coronavirus.

Il protocollo della Rai, le regole anti-Covid in 75 pagine vedi anche Festival di Sanremo 2021: le foto del palco La Rai ha presentato un protocollo di 75 pagine in cui ha messo nero su bainco le regole per blindare l'Ariston in vista del festival, in programma dal 2 al 6 marzo. Il piano, cha ha avuto il parere favorevole del Cts, contiene planimetrie dettagliate; accessi e percorsi diversificati per cast, artisti, orchestrali; regole stringenti per prove ed esibizioni con 'tetti' di affollamento per ogni area; tamponi ogni 72 ore per tutti coloro che entrano all'Ariston; obbligo assoluto, fatta eccezione per conduttori, cast ed eventuali ospiti in video durante la diretta, di indossare la mascherina Ffp2 e di rispettare le abituali norme di distanziamento e igiene; sanificazione di microfoni di cantanti e coristi e di tutti gli oggetti di scena.

Amadeus e i cantanti entreranno singolarmente sul palco leggi anche Sanremo 2021, nessuna esclusione per Fedez-Michielin Il protocollo disciplina in maniera precisa anche le prove e le dirette: Amadeus, Fiorello, le co-conduttrici, il cast e i cantanti in gara non saranno presenti contemporaneamente sul palco, entreranno singolarmente, dal camerino al backstage potranno indossare la mascherina chirurgica per evitare di danneggiare il trucco. Durante le serate, senza mascherina, dovranno mantenere una distanza di 1,5 metri fra loro e di 2 metri dal resto del personale. Distanziamenti minimi sono previsti anche per i gruppi in gara e per i 60 orchestrali, ognuno dei quali avrà un camerino dedicato al piano Roof. I musicisti, diretti dal maestro Leonardo De Amicis, potranno togliere la Ffp2 solo quando saranno in postazione.



Il percorso di ospiti e cantanti approfondimento Sanremo, gli artisti squalificati o che hanno rischiato al Festival Ospiti e cantanti arriveranno già vestiti per l'esibizione. Gli artisti in gara saranno prelevati dai camerini posti ai vari piani dell'Ariston e portati nella Green room in attesa di passare nella Red room (per i ritocchi di trucco e parrucco) e, poco prima dell'inizio dell'esibizione, nel retropalco. A fine esibizione, avranno una nuova mascherina chirurgica e andranno nella Blu room per l'intervista radiofonica. Poi, dritti in camerino e poi alla scala di accesso all'uscita dal carraio, alle spalle del teatro. Resterà vuota la galleria, dove troveranno posto, in prima fila, al massimo 20 fotografi.