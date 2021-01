1/12

Nella lunga storia del Festival di Sanremo non sono mancati i casi in cui diversi artisti hanno rischiato la squalifica. Ma solo tre volte un concorrente è stato effettivamente escluso. E per l'edizione 2021 si parla del rischio squalifica per Fedez, che avrebbe postato su Instagram un frammento delle prove con l'audio del brano insieme a Francesca Michielin, con cui è in gara. Ecco tutti i precedenti

Sanremo 2021, Fedez e il giallo della canzone su Instagram