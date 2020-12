Il presentatore e direttore artistico ha svelato che i Big che si contenderanno la vittoria saranno due in più rispetto all'anno scorso: i nomi verranno rivelati giovedì sera, ma ha anticipato che “la media dell'età sarà tra le più basse mai registrate” e che ci saranno dieci donne. Confermato il teatro Ariston come location. “Stiamo lavorando perché i parametri di sicurezza siano rispettati e perché ci sia pubblico”, ha detto il direttore di Rai 1 Coletta. Le date previste: dal 2 al 6 marzo

Amadeus: “26 Big in gara a Sanremo 2021” vedi anche Bugo e Morgan, la lite a Sanremo: è il video più visto del 2020 Amadeus, confermato alla guida dell’edizione numero 71 della kermesse, ha parlato dei cantanti in gara durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione Sanremo Giovani, che andrà in onda giovedì sera e durante la quale sarà resa nota la lista con i nomi dei Big. Per il conduttore, il fatto che ci siano in gara due cantanti in più rispetto all’anno scorso “è un segnale importante rispetto alla musica. Un segnale di rinascita innanzitutto”. “Il 70+1 vorrei che fosse il Sanremo della rinascita, in questo periodo così complicato, con la musica che è morta per quasi un anno”, ha aggiunto. Poi ha sottolineato: “Bisogna ripartire dai giovani: la lista dei 26 Big avrà una presenza di giovani altissima, perché il Festival deve obbligatoriamente guardare al futuro. La media dell'età sarà tra le più basse mai registrate”. Nella lista, ha spiegato il conduttore e direttore artistico della manifestazione, c’è anche una forte presenza di donne: “Saranno dieci”. Amadeus ha poi confidato che “sono arrivate 961 candidature per i giovani e quasi 300 brani dai Big”. “Credo di non aver ascoltato così tanta musica nella mia vita. Ho avuto l’imbarazzo della scelta per la qualità altissima. E non è stato facile presentare la lista: altri 20 potevano tranquillamente far parte dell’elenco dei Big in gara", ha detto.