"La prossima edizione di Sanremo ci sarà"

"La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà". Queste le parole del direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta a Porta. "Amadeus ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo (qui tutte le news) in versione standard. Non c'è stagione di Rai1 senza Sanremo. E' chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà".

Amadeus nei giorni scorsi aveva dichiarato che "è' impensabile avere un Ariston vuoto e gli orchestrali distanti, non riesco a immaginare un Sanremo senza pubblico in sala o senza orchestra". Si era comunque dimostrato ottimista e oggi la conferma che il Festival ci sarà e sarà il primo post-Covid (LO SPECIALE CORONAVIRUS).