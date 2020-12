Bugo e Morgan, la lite a Sanremo: è il video più visto del 2020

approfondimento

Sanremo, Bugo: "Insultato prima dell'esibizione". Morgan: "Io vittima"

In un’intervista a Rockol, Morgan precisò che in quella litigata non c'era nulla di teatrale. “No, quello era buon senso. Bugo in quel momento pur di fare successo avrebbe venduto la madre. Mi chiedeva di poter usare la mia fama per salire su quel palco. Gli diedi dello s****o tre mesi prima del Festival, per come si comportava, e gli spiegai cosa non mi piaceva. Lui fece finta di niente. Alla fine ha iniziato a sfottermi, umiliandomi continuamente”. "Che ca**o me ne frega di Bugo. È scappato: ha la coda di paglia e non affronta la realtà. Io ho duettato con Celentano, Ranieri, Fossati: non mi sono mai permesso di fare quello che lui ha fatto con me", continuò nell'intervista. A Repubblica Morgan spiegò invece i retroscena della discussione: "pochi minuti prima di salire in scena, ho cambiato il testo, l’ho finito sulle scale dietro al palco. Il testo è mio, l’ho scritto io e io lo cambio come voglio…Diciamo che lui voleva liberarsi di me e io invece mi sono liberato di lui e l’ho fatto con le parole". Più morbide furono le parole di Bugo post Sanremo. “Ora in tv canto Sincero da solo perché sono costretto ma quel singolo è bellissimo perché c’è Morgan, non voglio cambiarlo e mi piace il video con lui” dichiarò Cristian Bugatti (vero nome del cantautore 46enne) a Repubblica. In conferenza stampa a Sanremo, invece, spiegò il suo punto di vista in merito alla lite: "Morgan è arrivato poco prima dell'esibizione, prima di salire sulla rampa finale noi artisti dobbiamo fare una scala. Ci siamo incontrati lì e ho visto che ha cominciato a far battute su un ragazzo della nostra squadra, gli ho detto di smetterla, 'Andiamo su a divertirci', volevo smorzare i toni. Lui però ha cominciato a insultarmi con sfigato, figlio di, ha attaccato mio figlio, mia moglie, e io zitto, non ho mai replicato. Quando ci han chiamato ero turbato, lui è sceso e non sapevo se uscire, mi son bloccato. Lui ha fatto questo gesto sorridendo 'Vieni, vieni', e altre due parole che non si sentono, figlio di, sei una merda".