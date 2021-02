Festival di Sanremo 2021: le foto del palco

Gaetano Castelli firma la scenografia della kermesse musicale che vedrà Amadeus alla conduzione per il secondo anno consecutivo

Martedì 2 marzo si alzerà il sipario sulla settantunesima edizione del Festival di Sanremo . A circa un mese dall’inizio, Sanremonews ha pubblicato un'anteprima della scenografia, attualmente in fase di allestimento.

Festival di Sanremo 2021: la scenografia

Amadeus, classe 1962, si prepara a salire sul palco Teatro Ariston per il secondo anno consecutivo. Mentre indiscrezioni, voci e novità continuano a farsi strada tenendo banco sui media, le foto del palco della nuova edizione hanno conquistato i social. Le immagini mostrano i lavori in corso per la kermesse musicale più celebre del Bel paese che potrà contare sulla presenza dello scenografo Gaetano Castelli.

Gli scatti forniscono un primo sguardo su luci, colori e tecnologie che verranno utilizzate tra meno di un mese. Led dalle tonalità viola e blu dominano la scena in un gioco di pannelli concentrici che fanno da contorno alla celebre scalinata centrale che negli anni ha visto scendere alcune delle celebrity più famose al mondo.