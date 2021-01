Elodie presenta la linea di make up "Elodie per Sephora Collection"

La cantante ha lanciato una collezione di make up in collaborazione con Sephora. La linea include una palette occhi composta da 12 ombretti in cui ogni colore è dedicato a una donna che l’ha ispirata Condividi:

Elodie ha presentato la sua collezione di make up in collaborazione con Sephora. La "Elodie per Sephora Collection" comprende due palette, un set di pennelli e una tinta labbra. Elodie per Sephora Collection Per realizzare la linea ci è voluto un anno, necessario a trovare il giusto mix tra elegante e pop. Due modi di essere che appartengono proprio alla cantante scelta come testimonial. In questa collezione si possono trovare “tonalità bronze che parlano delle mie origini, a colori ed effetti pop che rompono gli schemi. La collezione è una giostra di colori e citazioni che mi fanno dire: 'ecco, questa sono io'” ha spiegato l'ex concorrente di Amici.

Elodie per Sephora Collection comprende una palette occhi, una palette viso, un set di pennelli e una tinta labbra long lasting. “Inizialmente avevo in mente solo colori neutri, ma alla fine giocando mi hanno messa alla prova! Mi hanno chiesto: ‘Solo questo sei?’ allora sono riuscita a far combaciare la mia anima glamour con la mia anima pop, quindi con colori più accesi. Ho aggiunto quindi il fucsia e il giallo. La cosa bella di questa palette e che mi piace di più? É adatta a tutte le occasioni durante la giornata” ha rivelato Elodie durante la presentazione della linea, su Facebook.

"È stato un lavorone. Scegliere, come in tutte le cose della vita, è difficile. Molto più facile prendere le cose per come vengono! Invece in questo caso c'erano molte opzioni ma dovevo trovare quelle che più mi rappresentassero, e nel caso della palette, che rappresentassero le donne della mia vita. Infatti come puoi vedere ognuna delle shades della palette ha il nome di donne che fanno parte della mia vita. Da mia nonna, alla mia amica delle elementari. Il mio concetto di famiglia si è ampliato molto, ho imparato che possono farne parte anche le persone con cui lavoro". Tra le donne alla quale sono dedicati gli ombretti della palette, infatti, troviamo la sorella di Elodie, Fay, la collega Myss Keta o la cantautrice Joan Thiele. "Questa palette racconta che anche nella diversità c'è la bellezza. Imparando dalle vite degli altri, si possono vivere vite che non sono le tue, ed è una grande possibilità. Nella mia vita ho sempre imparato tanto dalle esperienze altrui."