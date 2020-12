Amadeus: "A Sanremo 2021 anche Elodie e Achille Lauro"

approfondimento

Elodie non ci sarà solo in veste di cantante ma co-condurrà con me una serata"- ha spiegato Amadeus a margine della conferenza stampa di presentazione dello show di fine 2020 L'anno che verrà – e sarà una delle donne del Festival. Achille Lauro invece sarà protagonista di cinque “quadri”, uno per ogni serata del Festival". Entrambi erano stati presenti anche nell'edizione 2020, il primo Sanremo di Amadeus, ma come cantanti in gara, entrambi con grande successo: Elodie aveva portato Andromeda, Achille Lauro aveva bissato con Me ne frego il successo di Rolls Royce (2019).