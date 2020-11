Ibrahimovic, ecco il film: riprese in Svezia, uscirà nel 2021

approfondimento

Il biopic sul fuoriclasse svedese sarà prodotto da Lucky Red e diretto da Jakob Beckman e David Lagenkrantz, già autore della fortunata biografia (Io, Ibra) pubblicata in Italia da Rizzoli nel 2011. Non si tratta di un documentario in stile Michael Jordan, ma di un vero film con due attori già selezionati che interpreteranno lo Zlatan adolescente e poi adulto: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (per il periodo dai 17 ai 23 anni).

Ibrahimovic è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza in fase di sceneggiatura. Le riprese del film sono iniziate in Svezia lo scorso ottobre e si concluderanno ad Amsterdam, sede del primo grande club di Ibrahimovic, l’Ajax: nel film non dovrebbero dunque essere trattate le lunghe parentesi italiane della carriera, dalla Juventus al Milan passando per i tre anni all'Inter. Covid-19 permettendo, l’uscita al cinema è prevista per l’autunno 2021.