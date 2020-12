Fin che la barca va: il pubblico di Sanremo in quarantena su una nave?

approfondimento

Sanremo 2021, ecco i 26 cantanti big che prenderanno parte alla gara

"Io ho sempre detto che non si può fare Sanremo senza pubblico - ha detto il conduttore - per me è fondamentale, sennò non sarebbe una rinascita ma un Sanremo sotto Covid. Bisogna organizzarsi bene per far sì che sia un pubblico sotto controllo, probabilmente sempre lo stesso. Va ripensata tutta la situazione”. Una soluzione che “salverebbe” il Sanremo tradizionale e assicurerebbe anche la sicurezza per il pubblico e tutto il personale che lavora attorno al Festival: 400 persone in quarantena a bordo della nave Smeralda di Costa Crociere, in una "bolla" stile NBA, sottoposte regolarmente a tampone prima di ogni serata e fatte “sbarcare” nel piccolo porto di Sanremo a pochi minuti dall'inizio della diretta. Secondo Dagospia, il sito che per primo ha svelato il piano, l'operazione sarebbe così dettagliata: il Palafiori ospiterebbe addetti ai lavori, discografici, giornalisti e farebbe da sfondo a tutti i programmi radio-televisivi in collegamento da Sanremo insieme al Casinò e al palco di Piazza Colombo, da dove partirebbe il red carpet che condurrà all'Ariston. Ancora in alto mare, invece, l'eventualità di un Dopofestival.