La cantante, classe 1990, ha mostrato il bozzetto dell'abito sul suo profilo Instagram da oltre 1.900.000 follower

Si è alzato il sipario sulla settantasettesima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il red carpet più scintillante del momento ha visto la presenza dei grandi volti del mondo dorato di Hollywood e di alcune delle star più amate dello showbiz nazionale.

Elodie: l’abito del red carpet approfondimento Venezia 2020, Elodie conquista il red carpet del Lido Una delle stelle più brillanti dei primi giorni della kermesse è stata sicuramente Elodie (FOTO) che ha ammaliato il pubblico in compagnia della sua dolce metà, il rapper Marracash. La coppia ha monopolizzato l’attenzione dei fotografi sfoggiando outfit che hanno immediatamente conquistato tutti. Il periodo d’oro della voce di Guaranà continua in maniera inarrestabile con tormentoni in grado di dominare le classifiche italiane, tra questi il singolo Andromeda, presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo e certificato disco di platino per aver venduto più di 70.000 copie. In queste ore Elodie ha conquistato i magazine con lo straordinario abito argenteo di Versace indossato sul red carpet del Festival. Il look ha ricevuto grandi consensi risultando uno degli outfit più apprezzati dall’inizio della manifestazione.

Elodie: il post su Instagram approfondimento Elodie, la foto in vacanza con Marracash su Instagram Poche ore fa Elodie ha rivelato alcuni dettagli sull’abito tramite alcuni scatti condivisi sul suo profilo Instagram che vanta oltre 1.900.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita. In primis, la cantante ha pubblicato uno scatto di coppia facendo subito il pieno di like, infatti al momento sono oltre 300.000, in seguito ha parlato dell’emozione provata indossando il bellissimo abito, sfoggiato anche da Kylie Jenner in passerella.

©Getty