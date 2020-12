6/17

Completano la top 5: la cantante australiana Tones and I con Dance Monkey, che ha prima spopolato su Tik Tok per poi conquistare Spotify. Al terzo posto si piazza il singolo The Box di Roddy Ricch, mentre appena fuori dal podio Roses - Imanbek Remix di Imanbek e SAINt JHN. Al quinto posto ancora Dua Lipa con Don't Start Now (foto: Spotify)