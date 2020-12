Sfera Ebbasta, l'album "Famoso" è disco di platino in una settimana

I record di “Famoso”

Inoltre “Famoso” è diventato il quarto album più ascoltato al mondo oltre ad essere il disco che dal gennaio 2019 ha totalizzato il più alto numero di vendite nella prima settimana di uscita. Lo stesso Sfera Ebbasta ha ringraziato il pubblico condividendo una serie di scatti sul suo profilo Instagram che conta più di 3.400.000 follower: “Famoso è il disco più ascoltato di tutti i tempi nelle prime ventiquattro ore. 16.264.218 di play, grazie a tutti”, ha scritto. Per concludere la serie di primati, è la prima volta che tutte le tracce di un album italiano entrano nella GlobalTop 200 di Spotify. Viene così bissato il successo di “Rockstar”, pubblicato nel 2018 e che aveva fatto conoscere Sfera Ebbasta anche fuori dai confini nazionali.

Il singolo “Baby” e il successo di “Bottiglie Privè”

Del resto era tanta l’attesa per il nuovo progetto discografico dell’artista che ha prima pubblicato il singolo “Bottiglie Privè” poi ha rilasciato “Baby” in collaborazione con J Balvin. “Baby” è stata scritta dagli interpreti, composta da Charlie Charles e prodotta da Alejandro Ramirez, meglio conosciuto come Sky Rompiendo o Sky Rompiendo El Bajo, uno dei principali producers della star colombiana J Balvin. In un solo giorno il video di “Baby” aveva già superato il milione di views e ora vola verso quota cinque milioni di visualizzazioni. Ha invece superato quota sei milioni il video di “Bottiglie Privè”, girato da Pepsy Romanoff e primo estratto di “Famoso”. Il brano che ha segnato il ritorno sulle scene di Sfera Ebbasta ha subito conquistato il primo posto in classifica ed è stato certificato disco d’oro. In “Famoso” oltre a “Baby” con J Balvin sono presenti altre cinque collaborazioni: Marracash & Guè Pequeno (insieme nel brano Tik Tok), Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki e Lil Mosey. Per la promozione dell’album, un’immagine di Sfera Ebbasta è stata proiettata da uno dei maxischermi presenti nell’iconica Times Square di New York. Lo scatto del disco sul maxischermo è stato condiviso dal cantante che ha scritto: “Non smettere di lottare per i tuoi sogni, neanche quando ti diranno che sono irrealizzabili”.