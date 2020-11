Sfera Ebbasta, il testo di "Baby" il nuovo singolo con J Balvin

Dopo “Bottiglie Privè”, Sfera Ebbasta lancia “Baby”, secondo singolo estratto dall’album “Famoso”. La canzone vede la partecipazione di J Balvin, fresco vincitore di un Latin Grammy Awards, il quinto in carriera. Una collaborazione internazionale per il trapper che nella canzone “Baby” si cimenta con il reggaeton e punta a conquistare il mercato oltreoceano. Nel podcast ufficiale di “Famoso”, Sfera Ebbasta ha spiegato che “Baby” è nata alle 3 di notte e che subito ha immaginato di collaborare con il cantautore e produttore colombiano, ritenuto perfetto per questa canzone. “Baby” è stata scritta dagli interpreti, composta da Charlie Charles e prodotta da Alejandro Ramirez, meglio conosciuto come Sky Rompiendo o Sky Rompiendo El Bajo, uno dei principali producers della star colombiana J Balvin. In “Famoso” sono presenti altre cinque collaborazioni: Marracash & Guè Pequeno (insieme nel brano Tik Tok), Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki e Lil Mosey.