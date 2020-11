Latin Grammy Awards 2020, tutti i vincitori

I Latin Grammy Awards 2020 hanno premiato Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade e Residente. Sono loro ad aver vinto le categorie più importanti dell’ambito riconoscimento. La canzone dell’anno è “Contigo” di Alejandro Sanz e vince per seconda volta consecutiva nella stessa categoria dopo aver trionfato nel 2019 con “Mi Persona Favorita” in duetto con Camila Cabello. Per la sesta volta in dieci anni, il cantautore spagnolo riesce a portare a casa almeno una statuetta. Per il miglior album dell’anno è stata premiata Natalia Lafourcade con “Un Canto Por México, Vol. 1” che ha battuto la concorrenza di J Balvin, Ricky Martin e Camilo, tra gli altri. Per la cantante messicana un ritorno alla vittoria dopo il 2015 quando conquistò il premio come miglior registrazione dell’anno e miglior canzone dell’anno. J Balvin è stato l’artista più nominato e ha conquistato il premio come miglior album di musica urban per “Colores”, mentre Bad Bunny ha vinto il premio per la migliore performance di reggaeton per la sua traccia “Yo Perreo Sola”. Lo stesso artista era stato nominato in nove categorie differenti. Tra i vincitori anche Ricky Martin con l’album “Pausa”, mentre come miglior canzone pop è stata premiata "Tutu" — Camilo, Jon Leone & Richi López.