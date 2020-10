Sfera Ebbasta, il nuovo album è Famoso: tracklist e data di uscita

A tre anni di distanza dall’uscita di “Rockstar”, Sfera Ebbasta annuncia l’arrivo del suo nuovo album . Il 20 novembre esce “Famoso” , nuovo progetto discografico prodotto ancora una volta da Charlie Charles. Rivelata anche la tracklist e le collaborazioni presenti per un album attesissimo dato il grande successo del suo predecessore. “Rockstar” ha venduto oltre 250 mila copie in Italia e permesso a Sfera Ebbasta di superare i confini nazionali. Il progetto è stato anche pubblicato in edizione internazionale arricchito dalle collaborazioni con Tinie Tempah e Rich the Kid. Dopo aver partecipato ad X Factor in qualità di giudice della tredicesima edizione accanto a Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel, il 2020 è stato l’anno del ritorno alla scrittura per Sfera Ebbasta. Unica collaborazione quella con Marracash per “Supreme – L’ego”, brano presente nell’album “ Persona ” e che vede anche la partecipazione di tha Supreme.

Il messaggio per annunciare il suo ritorno

Prima della pubblicazione della tracklist, il ritorno sulle scene di Sfera Ebbasta era stato preannunciato con alcuni cartelloni pubblicitari in giro per la città di Milano e successivamente con un video pubblicato sui social. Per l’arrivo di “Famoso”, l’artista aveva scritto un lungo messaggio sui social: “Ne è passato di tempo da quella fermata del bus a Cinisello, la realtà intorno a me non è più la stessa, ormai certe dinamiche sono solo un lontano ricordo”. Prosegue poi sottolineando che in tanti gli hanno detto di essere cambiato e di essere cambiato per il successo “... ma probabilmente l’unica cosa che è cambiata è la mia visione delle cose e delle persone che mi circondano, per quanto riguarda me quando mi metto davanti al microfono sento le stesse identiche vibrazioni di quando ancora non ero Famoso, la stessa fame, la stessa ambizione” ha spiegato Sfera Ebbasta. “Sono stato in silenzio per molto tempo - conclude - perché penso che il silenzio faccia più rumore delle parole; ora però tocca a me, tocca a noi ancora una volta e non vedo l’ora”.