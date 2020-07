Marracash, "Persona" è l'album più venduto nei primi 6 mesi del 2020

Una bella notizia, arrivata dopo la decisione (obbligata) di rimandare il “Persona Tour” : la tournée indoor, che era tra le più attese del 2020 (tanto da collezionare il sold out su quattro date, in pochissimo tempo), è stata posticipata al 2021. “Come tutti abbiamo immaginato il tour è ufficialmente rimandato nel 2021, ma finalmente ho le nuove date in cui si recupereranno i concerti. Mancano Bari e L’Arena ma si sapranno presto. Nel frattempo per ingannare l’attesa in questi giorni farò un primo drop del merch di Persona. Presto news” ha scritto Marracash ai suoi fan nei giorni scorsi, anticipando l’uscita di nuovi capi del suo merchandising.

Così, l’album più venduto dei primi sei mesi del 2020 suonerà in tutta Italia a partire dal 3 aprile 2021 (a Jesolo). «Venivo da un periodo duro e non potevo nemmeno dire di essere felice per il lavoro, perché non stavo combinando più niente. Oggi sta succedendo qualcosa di inaspettato. Dopo tanta fatica, credo che il rap abbia cominciato a essere preso molto sul serio da tutti. Agli inizi in Italia “rappare” per molta gente era una roba da sitcom, tanto per ridere. Anni fa, un album introspettivo come il mio non avrebbe avuto altrettanto successo» dichiarava qualche settimana fa il rapper a TV Sorrisi e Canzoni. Ora, eccolo festeggiare un grande traguardo proprio con quell’album così introspettivo.

Gli album e i singoli più venduti nei primi 6 mesi del 2020

Pubblicato per Universal il 31 ottobre 2019, “Persona” di Marracash risulta al primo posto in classifica tra gli album più venduti tra gennaio e giugno 2020.

Queste le prime 10 posizioni:

Marracash – Persona Tha Supreme – 23 6451 Me contro Te – Il fantadisco dei Me contro Te Ghali – DNA Pinguini Tattici Nucleari – Fuori dall’hype J-Ax – ReAle Brunori Sas – Cip! Ultimo – Colpa delle favole Tiziano Ferro – Accetto miracoli Salmo – Playlist

La FIMI ha poi reso nota anche la classifica dei singoli più venduti, sempre nei primi 6 mesi del 2020: