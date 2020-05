Ghali continua a trionfare, è al vertice delle classifiche con DNA

Continua lo straordinario successo di Ghali: DNA, uscito lo scorso 21 febbraio per Atlantic Warner/Sto Records e già certificato Oro, torna primo posto degli album della classifica ufficiale FIMI/Gfk.

Good Times, certificato platino, riconquista il n.1 tra i singoli più venduti, oltre ad essere ai vertici della classifica radiofonica italiana. Cacao (feat. Pyrex), il primo inedito che si è aggiunto all’album DNA+, è la più alta nuova entrata della settimana nella classifica singoli, alla posizione #8. Una pioggia di ulteriori riconoscimenti per un album amato fin da subito dai fan.

Questi solo gli ultimi successi ottenuti da Ghali, che si conferma un riferimento nella scena musicale nazionale ed internazionale, come dimostra anche la recentissima collaborazione con Don Patricio nel remix di Boogieman in una inedita versione in spagnolo.