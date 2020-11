Sfera Ebbasta domina la classifica di Spotify

Il trapper milanese (Cinisello Balsamo intitola temporaneamente una piazza a Sfera Ebbasta) torna a guidare la classifica di Spotify con "Bottiglie privè", il brano (QUI IL TESTO) che ha anticipato l'uscita di "Famoso", nuovo e attesissimo album del ragazzo di Cinisello Balsamo, dove qualche giorno fa gli è stata anche intitolata una piazza (GUARDA QUI IL SERVIZIO). Sulla scia di un grande successo sul proprio canale Tik Tok, guadagna la seconda posizione in classifica Matteo Romano, cantautore cuneese classe 2002, con il suo singolo di debutto nella discografia dal titolo "Concedimi". Gradino più basso del podio occupato da Rondodasosa e Capo Plaza, che insieme cantano "SLATT". Scende al quarto posto Gazzelle, uno dei cantautori più influenti del circuito indie italiano, il titolo del brano è "Destri". Risale la chart Ernia con il suo rap romantico "Superclassico", singolo contenuto nell'album "Gemelli", che occupa la quinta posizione. Sesto posto occupato in risalita da Coez e Mara Sattei, il disco che contiene "Altalene" è quello prodotto dalla Machete Crew e si intitola "Bloody Vinyl 3". Passi in avanti fino al sesto posto per 24kGoldn e iann dior con la loro hit "Mood". Settima posizione per "Mama", brano che apre il nono capitolo della saga mixtape del rapper Gemitaiz che nel brano incrocia le rime con il collega Nitro. Rientra in chart dalla porta numero 9 Fedez con la sua "Bella storia". Chiudono la top ten Gue Pequeno, Luchè e Rosè Villain con "Chico", brano contenuto in "Mr. Fini", ultima uscita discografica del rapper milanese.