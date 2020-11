Sfera Ebbasta, il nuovo singolo è "Baby" feat. J Balvin

Il 20 novembre esce “ Famoso ”, l’attesissimo nuovo album di Sfera Ebbasta . Contemporaneamente alla pubblicazione del disco, arriverà anche il secondo singolo. Dopo il grande successo di “ Bottiglie Privè ”, da tre settimane singolo più ascoltato e venduto in Italia, l’artista ha scelto “ Baby ”. La canzone vede la partecipazione di J Balvin , star colombiana del reggaeton e una delle sei collaborazioni presenti nel disco. Il duetto con l’artista sudamericano potrebbe essere il lasciapassare per esportare la musica di Sfera Ebbasta oltreoceano. Una mission che la voce di “Cupido” ha fissato dopo lo straordinario successo dell’album “Rockstar” e gli ottimi riscontri ottenuti in tutta Europa.

L’album “Famoso” e la collaborazione con J Balvin

L’arrivo di “Baby” è stato annunciato con una serie di stories pubblicate su Instagram. Sfera Ebbasta ha pubblicato parte del podcast ufficiale di “Famoso” dove racconta la nascita della canzone e la collaborazione con J Balvin. L’ispirazione è arrivata alle 3 di notte e il trapper subito ha immaginato di collaborare con il cantautore e produttore colombiano, ritenuto perfetto per questa canzone. Per questo Sfera Ebbasta ha deciso di mandare tutto il materiale in attesa di una risposta. L’album “Famoso” è composto da tredici tracce e sono presenti ben sei collaborazioni. Oltre a J Balvin presente nella canzone “Baby”, ci sono Marracash & Guè Pequeno (insieme nel brano Tik Tok), Future, Offset, 7ARI & Steve Aoki, Lil Mosey. Tra i produttori oltre a Charlie Charles (che è anche produttore esecutivo del progetto), Diplo, Junior K, Sky Rompiendo, London On Da Track, Drillionaire, Steve Aoki, $€. “Famoso” arriva dopo lo straordinario successo di “Rockstar” che ha venduto oltre 250 mila copie in Italia e permesso a Sfera Ebbasta di superare i confini nazionali. Il progetto è stato anche pubblicato in edizione internazionale arricchito dalle collaborazioni con Tinie Tempah e Rich the Kid. Nel 2020 il cantautore è tornato a scrivere e a lavorare al suo nuovo album dopo l’esperienza come giudice di X Factor. Prima della pubblicazione del singolo “Bottiglie Privé”, l’unica collaborazione è stata quella con Marracash per “Supreme – L’ego”, brano presente nell’album “Persona” e che vede anche la partecipazione di tha Supreme.