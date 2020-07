Dua Lipa, annunciato il nuovo singolo con J. Balvin, Bad Bunny e Tainy

Quattro nomi della musica internazionale per il singolo che si prepara a scalare le chart di tutto il mondo

Pochi giorni fa la voce di Hotter Than Hell ha pubblicato il video ufficiale di Hallucinate, quinto singolo estratto dall’album Future Nostalgia; ora Dua Lipa è pronta per nuova musica.

La cantante ha rivelato l’uscita di Un Dia (One Day) in collaborazione con J. Balvin , Bad Bunny e Tainy . Nel post Dua Lipa ha taggato anche l’attrice Úrsula Corberó , celebre volto della serie televisiva La Casa di Carta, attesa quindi la sua presenza nel video ufficiale.

Dua Lipa ( FOTO ) ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, che conta più di quarantotto milioni di follower, ottenendo immediatamente numerosi consensi, infatti al momento il filmato conta più di un milione di visualizzazioni e oltre 395.000 like.

Dua Lipa cambia ancora look e torna allo stile amato dai fan

Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 21 Lug 2020 alle ore 4:07 PDT

Estate 2020: quale sarà il tormentone?

approfondimento

Dua Lipa vuole collaborare con Madonna

La gara per il titolo di tormentone dell’anno si fa sempre più accesa. Se Dua Lipa ha deciso di inserirsi nella sfida con il nuovo brano, sulla stessa lunghezza d’onda troviamo le Little Mix (FOTO) che venerdì 24 luglio pubblicheranno Holiday.

Per quanto riguarda invece le artiste a stelle e strisce, Katy Perry si prepara alla nuova era discografica con l’uscita dell'album Smile, anticipato dal singolo omonimo, mentre Lady Gaga continua a riscuotere consensi grazie a Chromatica, vicino al superamento di un milione di copie vendute.

Nel frattempo, la voce di Love Don’t Cost A Thing ha annunciato l’arrivo di una collaborazione con Maluma non svelando però ulteriori dettagli, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutti gli sviluppi futuri.