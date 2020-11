Sfera Ebbasta, il video di "Bottiglie Privè"

I fan di Sfera Ebbasta attendono il suo nuovo album, “Famoso” uscirà il prossimo 20 novembre e si sta generando un grande pathos attorno a questo disco, il suo quarto in studio a due anni di distanza da “Rockstar”. Il nativo di Cinisello Balsamo ha pubblicato il videoclip di “Bottiglie Privè”, il primo singolo che anticipa la sua nuova fatica artistica.

È stato lo stesso Sfera Ebbasta a parlare di questa canzone nel documentario “Famoso” diretto da Pepsy Romanoff, uscito lo scorso 27 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video, dove aveva affermato di volere diventare famoso in tutto il mondo e non soltanto in Italia. Questo singolo è uscito lo scorso 30 ottobre, è balzato al primo posto nella classifica FIMI in appena 48 ore e ha esordito al 52esimo posto nella classifica globale di Spotify, risultato mai raggiunto prima da un artista italiano.

Il 27enne è stato un vero e proprio apripista della trap italiana tra il 2015 e il 2016, quando esordì con l’album “XDVR” dopo aver collaborato con il produttore Charlie Charles. Tra i suoi featuring ci sono quelli con grandi stelle internazionali di questo genere come Future, J Balvin, Offset, Diplo, Steve Aoi, Lil Mosey.