Sfera Ebbasta in concerto, due date a Milano nel 2021

Nel documentario dedicato alla carriera del trapper, vengono svelate le prime due date del tour in programma nel 2021

L’arrivo di “Famoso”, film di Sfera Ebbasta diretto da Pepsy Romanoff e che porta lo stesso titolo dell’album in uscita il 20 novembre, ha rivelato anche i due concerti che il trapper ha in programma nel 2021 al Forum di Assago di Milano. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e alle restrizioni previste, il tour di Sfera Ebbasta prevede due date a Milano, il 13 e il 14 settembre 2021. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 4 novembre 2020. Qualora si dovesse essere ancora in piena emergenza sanitaria, l’organizzazione si impegna a rimborsare integralmente i biglietti acquistati, incluso il diritto di prevendita. Una scelta ben precisa e che probabilmente riguarderà anche le altre date in programma e che probabilmente verranno rivelate all’uscita dell’album “Famoso”. Il tour 2021 di Sfera Ebbasta dovrebbe toccare le principali città italiane e porterà il trapper nei palasport. Il tour è prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Il film “Famoso” diretto da Pepsy Romanoff approfondimento Le 10 canzoni più famose di Sfera Ebbasta Il film “Famoso” è disponibile dal 27 ottobre su Prime Video ed è disponibile per la visione in tutto il mondo. Nella pellicola si racconta il successo di Sfera Ebbasta attraverso le testimonianze di collaboratori e amici che sono stati fondamentali per la sua carriera. Dalle periferie di Milano alla vetta delle classifiche, “Famoso” si concentra sugli ultimi due anni e permette anche di avere dettagli sul making of del nuovo album del trapper. “La musica di Sfera può piacerti oppure no ma è una gran bella storia che ti insegna qualcosa in un momento in cui di valori ce ne sono pochi soprattutto nelle storie che vengono raccontate attraverso la musica. Il messaggio è quello di creare qualcosa. Ho incontrato Sfera Ebbasta nel 2014 per un provino, da lì una serie di cose si sono legate in maniera molto semplice e naturale”, ha raccontato il regista Pepsy Romanoff.