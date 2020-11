A Cinisello Balsamo una piazza intitolata a Sfera Ebbasta

L'iniziativa del sindaco del comune a nord di Milano in cui è cresciuto: "Che sia d'esempio per le nuove generazioni"

Una piazza dedicata a Sfera Ebbasta? Non è una provocazione trap o l'uscita di qualcuno in cerca di notorietà, ma la decisione di Giacomo Ghilardi, il sindaco di Cinisello Balsamo, comune a Nord di Milano in cui Sfera ha trascorso gran parte della sua infanzia ed è stato più volte citato e celebrato nei suoi testi (per esempio in “Ciny”).