Sfera Ebbasta, è uscito il video di Baby con J Balvin

In un solo giorno il video di “ Baby ”, nuovo singolo di Sfera Ebbasta con la collaborazione straordinaria di J Balvin ha già superato il milione di views. Un altro record per il trapper dopo aver conquistato il primato di album più ascoltato su Spotify nelle prime 24 ore dall’uscita (16 milioni di stream complessivi, un record per un artista italiano). Il video di “Baby” presenta un mondo parallelo dove Sfera Ebbasta e J Balvin ballano e sembra che tutto sia realmente possibile. Diretto da Mattia Benetti e prodotto da Ocean Code Studio, il video di “Baby” è il biglietto da visita di Sfera Ebbasta per il mercato internazionale. Una scelta ponderata dopo l’ottimo riscontro di “Rockstar” e che ha spinto il trapper a tentare il grande salto all’estero. Il video mette in mostra un mondo parallelo , in particolare un’isola dove Sfera Ebbasta e J Balvin ballano e cantano. Statue d’oro che emergono dal mare, squali che passano sopra lo skyline di città e cieli viola su cui si stagliano pianeti giganteschi si susseguono in modo magnetico, quasi ipnotico. Sfera Ebbasta e J Balvin si muovono tra sirene che nuotano sopra la macchina del trapper e paesaggi simil El Dorado.

Il video di “Baby” e le parole di J Balvin

approfondimento

Chi è J Balvin, l’innovatore del genere reggaeton

Secondo singolo estratto da “Famoso”, “Baby” è nata alle 3 di notte come spiegato da Sfera Ebbasta nel podcast ufficiale pubblicato per l’uscita dell’album. L’artista ha subito immaginato di collaborare con J Balvin, ritenuto perfetto per questa canzone. “Baby” è stata scritta dagli interpreti, composta da Charlie Charles e prodotta da Alejandro Ramirez, meglio conosciuto come Sky Rompiendo o Sky Rompiendo El Bajo, uno dei principali producers del cantante colombiano J Balvin. La star del reggaeton ha parlato del suo rapporto con Sfera Ebbasta: “Non c’è niente di pianificato, nessuna strategia, solo una vera amicizia. Un giorno sono andato in Italia, ho guardato cosa stesse accadendo nel mondo musicale e c’erano 5 pezzi di Sfera in cima alla classifica. Mi sono detto: e dov’è la mia musica? (N.D.R ride) - e poi aggiunge - È un vero movimento! E per questo rispetto il mio fratellino perché si...lui per me è come un fratello! È una grande star in Italia e penso che lo sarà presto ovunque. Ha tutto il mio supporto e la mia stima. Penso davvero che siamo all’inizio di una vera e propria latino gang mondiale e io voglio vedere vincere la mia gente!”