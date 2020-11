Laura Pausini, raggiunto il miliardo di stream su Spotify

L’ultimo singolo “Io sì (Seen)”

approfondimento

Laura Pausini, le frasi più belle delle sue canzoni

Il record di Laura Pausini arriva in un periodo davvero importante per la cantante che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Io sì (Seen)”. La canzone è nella colonna sonora del film “The Life Ahead (La vita davanti a sé)” diretto da Edoardo Ponti con Sophia Loren protagonista. Il brano è stato scritto con Niccolò Agliardi su una musica di Diane Warren. L’obiettivo è di ottenere la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. A Sky Tg24 Laura Pausini ha raccontato la nascita della collaborazione: “Quest’estate mi ha chiamato prima Diane Warren. La canzone è nata in inglese col titolo Seen poi Edoardo Ponti mi ha inviato il film e dopo averlo visto mi è piaciuto e ho deciso di cantarlo anche se la canzone mi era piaciuta già prima delle immagini. Però ci vuole anche una affinità personale e io mi riconosco in toto nel film. Ho quindi riparlato con Diane ed Edoardo ed è nata una collaborazione che mi ha fatto innamorare ancora di più del progetto”.