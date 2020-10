Laura Pausini svela su Instagram il testo del singolo "Io sì (Seen)"

La cantautrice ha svelato il testo del singolo “Io sì (Seen)” disponibile dal 23 ottobre in EP e in cinque versioni: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese

Prosegue il conto alla rovescia per l’uscita del nuovo singolo di Laura Pausini (FOTO) “Io sì (Seen)”, colonna sonora del film “The Life Ahead / La Vita davanti a sé”, che verrà presentato tra i possibili candidati ai prossimi Premi Oscar. La canzone sarà disponibile dal 23 ottobre in EP (digitale e streaming) contenente oltre alla versione originale in italiano anche le versioni in inglese, francese, spagnolo e portoghese. Negli ultimi giorni però la cantautrice non è riuscita a contenere l’entusiasmo e per la gioia dei suoi fan ha rivelato alcuni particolari della canzone. Prima ha svelato la cover dell’EP, confermando che ci saranno ben cinque versioni, poi ha lanciato il pre-save di “Io sì (Seen)”, infine ha pubblicato alcune stories su Instagram dove ha svelato parte del testo della canzone.

Il testo di “Io sì (Seen)” Nei contenuti apparsi si possono intravedere le parole della canzone in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese. Per la versione in italiano, nel video viene visualizzato il testo grazie ad un effetto creato passando una matita sul foglio. “Io sì (Seen)” è stato composto da Diane Warren, mentre il testo è stato scritto dalla stessa Laura Pausini con Niccolò Agliardi: Quando tu finisci le parole sto qui sto qui forse a te ne servono due sole sto qui sto qui quando impari a sopravvivere e accetti l’impossibile nessuno ci crede io sì Non lo so che destino è il tuo ma se vuoi sono qui nessuno ti sente ma io sì Quando tu non sai dove andare sto qui sto qui scappi…. sto qui sto qui Non lo so che destino è il tuo ma se vuoi sono qui nessuno ti vede ma io sì Chi si ama lo sa serve incanto e realtà a volte basta quello che ci mette la vita davanti a sé Non lo so che destino è il tuo ma se vuoi sono qui nessuno ti vede ma io sì