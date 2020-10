Laura Pausini, la cover e la data di uscita del singolo "Io sì (Seen)"

Prosegue il conto alla rovescia per l’uscita di “ Io sì (Seen) ”, nuovo singolo di Laura Pausini ( FOTO ) disponibile dal 23 ottobre in EP (digitale e streaming) contenente oltre alla versione originale in italiano anche le versioni in inglese, francese, spagnolo e portoghese. Il brano sarà la colonna sonora del film “ The Life ahead / La Vita davanti a sé ”, che verrà presentato tra i possibili candidati ai prossimi Premi Oscar. Dopo aver annunciato l’arrivo della canzone e raccontato l’emozione di poter cantare una canzone scritta da Diane Warren, compositrice che vanta ben undici candidature agli Oscar nella categoria Miglior canzone originale, Laura Pausini ha pubblicato sui social la cover della canzone “Io sì (Seen)”.

Il messaggio di Laura Pausini e la data di uscita di “Io sì (Seen)”

Questo il messaggio scritto come didascalia alla foto: “Eccola, questa è la cover di ‘Io Sì (Seen)’, il mio nuovo brano, colonna sonora di The Life Ahead / La vita davanti a sé. Sono rimasta affascinata da questa canzone pensata per me da Diane Warren e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene”. L’artista continua poi annunciando che la canzone è stata scritta da Diane Warren con lei e Niccolò Agliardi e che accompagnerà il film in tutte le versioni internazionali. “Chi vedrà il film in tutto il mondo ascolterà solo il brano in italiano, ma insieme a Diane ed Edoardo abbiamo deciso di realizzare anche le versioni in inglese francese spagnolo e portoghese, che troverete solo nell’EP in uscita in tutte le piattaforme digitali e streaming il prossimo 23 ottobre”, ha spiegato Laura Pausini. Il messaggio si chiude con tutto l’entusiasmo dell’artista per questa canzone: “Sono onorata di far parte di questo progetto!”.

“The Life Ahead”, le parole di Sophia Loren

“The Life Ahead” è il film di Edoardo Ponti che avrà come brano portante “Io Sì (Seen)”. Un film drammatico da una sceneggiatura di Ponti e Ugo Chiti e basato sul romanzo “La vita davanti a sé” del 1975 di Romain Gary. Nel cast sono presenti Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Abril Zamora, Renato Carpentieri e Babak Karimi. L’uscita è prevista su Netflix il 13 novembre 2020. Sophia Loren ha parlato della pellicola: “Ho amato interpretare Rosa. È molto dura e, al tempo stesso, fragile. È una sopravvissuta. In molti modi mi ricorda mia madre. Per la terza volta ho lavorato con mio figlio Edoardo. È un vero e proprio dono poter lavorare con una persona che ti conosce così bene. Non si arrende, fino a quando non ho dato il massimo. Riesce a darmi forza e sicurezza. Avendo lui dietro la macchina da presa, sono stata libera di dare tutta me stessa. Si tratta di un’esperienza che conserverò per sempre, come attrice e anche come madre”. Sophia Loren lavora per la terza volta con il figlio Edoardo Ponti, dopo “Cuori estranei” del 2002 e il mediometraggio “Voce umana” del 2013.