MTV Europe Music Awards, dove vedere gli EMA 2020 in tv

MTV Europe Music Awards 2020: come seguirlo

La girl band di maggior successo del pianeta tornerà sul palco dopo l’esibizione del 2018 al fianco di Nicki Minaj sulle note di Woman Like Me, ma questa volta come conduttrici, artiste nominate e performer.

Negli anni lo show musicale ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare uno degli eventi mediatici più attesi al mondo, complice anche la presenza di alcuni dei più amati artisti della scena discografica internazionale.

L’appuntamento con gli MTV Europe Music Awards 2020 è per domenica 8 novembre, come seguirlo? Lo show andrà in onda su MTV (canale 130 di Sky) alle 21.00 in simulcast su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) e in streaming su NOW TV.