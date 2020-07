Francesca Michielin: annunciata la data al Carroponte nel 2021

Francesca Michelin: “Ci abbiamo sperato tanto”

La voce di Distratto (FOTO) ha comunicato di aver rinviato la data pubblicando un post sul suo profilo Instagram che conta più di 650.000 follower, che ogni giorno seguono la sua vita tra progetti discografici, viaggi e momenti di relax con gli affetti più cari.

La cantautrice ha raccontato di aver tentato in tutti i modi di non rimandare l’appuntamento: “Ci abbiamo sperato tanto e provato in tutti i modi, ma per il rispetto e la sicurezza di tutti dobbiamo adeguarci anche noi alle disposizioni governative”.

In seguito, Francesca Michielin ha svelato la nuova data: “Vi comunico quindi che la nostra super festa al Carroponte è ufficialmente posticipata al 6 giugno 2021. Ma c’è un lato positivo in tutto questo, perché ci arriveremo ancora più carichi e magari con tante altre cose da farvi ascoltare”.