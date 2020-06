È nata un po’ per gioco la DCPM Squad. Una superband a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, unita a firmare il singolo “Una canzone come gli 883” che, nato da un'idea di Max Pezzali e Lodo Guenzi, è prodotto da Boss Doms ed è in uscita il 5 giugno. Le voci sono state registrate con i mezzi disponibili durante la quarantena. I proventi del brano andranno tutti all'iniziativa di Spotify “COVID-19 Sosteniamo la musica”, a supporto di artisti, musicisti, autori e tecnici colpiti dal lockdown